Ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de Yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla görüşmeleri gerçekleştirmek için yurt dışına çıktı.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından yönetim kurulu transfer planlaması için toplanırken önemli gelişmeler yaşandı.

TRANSFER İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTI

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'de Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla transfer görüşmeleri için gece saatlerinde yurt dışına çıktı.

TRANSFER TOPLANTISI YAPILDI

Sadettin Saran'ın kulüp binasına gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, transferde son durumu değerlendirmek için acil bir toplantı yaptı.

İSİMLER TEK TEK MASAYA YATIRILDI

Kulüp binasındaki yönetim toplantısında transferi gündemde olan isimlerin son durumu tek tek ele alındı. Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, bu gelişmenin ardından Sadettin Saran'ın talimatıyla görüşmeleri sürdürmek için yurt dışına gitti.

HEDEF ORTA SAHA VE FORVET

Transferde gaza basma kararı alan Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha ve forvet takviyesi için önemli görüşmeler yapacak. Sarı-lacivertliler en kısa sürede iki bölgeye takviye için somut adımlar atacak.

