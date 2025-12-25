Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Anthony Musaba'nın FIFA kurallarını açık şekilde ihlal ettiğini ve kulüple ilişiğini fiilen kesen 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu için gerekli disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, devre arası transfer dönemi öncesi Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Anthony Musaba için açıklama yaptı.

Karadeniz kulübü, FIFA kurallarını ihlal ettiğini belirttiği Hollandalı futbolcu ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca teknik direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

