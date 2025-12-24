Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2 golle geçtiği derbiyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, her iki takım hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE’NİN ÇOK ZAYIF BİR KULÜBESİ VARDI"

Derbinin ardından Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Dilmen, "Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı; o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu." şeklinde konuştu.

"BENCE GİTTİ RAFA SİLVA GİTTİ"

Siyah beyazlılarda krizine neden olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'ya dair konuşan Rıdvan Dilmen, "Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.

"NEDEN ALACAK ANLAMADIM"

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan anlaşmaya vardığı Anthony Musaba transferi hakkında da konuşan Dilmen, "Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha." dedi.

