Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı lacivertli formayla Beşiktaş derbisinde de gollerine devam etti. 29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılara attığı golle toplam gol katkısını 15'e (9 gol, 5 asist) çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asenso, siyah beyazlılara ikinci golünü atsa da yenilgiye engel olamadı.

SAKATLIKTAN GOLLE DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.

EYÜP MAÇINDA HEM GOL HEM ASİST

Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken toplamda da 8. golüne ulaştı. İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.

BU SEZON 9. GOL BEŞİKTAŞ'A

Sarı lacivertli formayla 19. maçına Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde çıkan 29 yaşındaki oyuncu, penaltıdan takımının beraberlik golünü attı ve bu sezonki 9. golünü kaydetti.

Marco Asensio, Dolmabahçe'de oynanan Süper Lig mücadelesinde de siyah beyazlılara gol atmıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş

KEREM AKTÜRKOĞLU JEST YAPTI

Müsabakanın 41. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, penaltıda topu Asensio'ya bıraktı ve sarı lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

