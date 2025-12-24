Devre arası transfer çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon Samsunspor'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile her konuda anlaştı.

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacak. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

2 OCAK'TA TAKIMA KATILACAK

Serbest kalma bedeli olarak 6 milyon avro bonservis ödemesi beklenen Fenerbahçe'nin, bu ödemeyi 2 Ocak'ta Samsunspor'a yapacağı ve oyuncunun takıma katılacağı belirtildi.

Anthony Musaba

İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI

Süper Kupa'da 6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada Musaba'nın Karadeniz ekibinin değil, sarı-lacivertlilerin formasını giymesi bekleniyor.

10 GOL KATKISI YAPTI

Süper Lig ekibi Samsunspor formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Musaba, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

