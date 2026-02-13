Tatil cenneti Çeşme, sağanak felaketinin ardından heyelanla karşı karşıya kaldı. İlçede ufak çaplı toprak kayması korku ve paniğe neden oldu.

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Çeşme, yazın susuzlukla kışın ise sağanakla mücadele ediyor. İlçede günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar, Dalyan Mahallesi'ndeki toprak yapısını yumuşattı.

Dalyan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ormen Sahil Tatil Köyü civarındaki yamaçta, yağışın etkisiyle ufak çaplı heyelan meydana geldi.

Lüks villaların dibine kadar geldi! Çeşme Dalyan'da heyelan paniği

Taş ve toprak yığınları yerinden oynayarak alt kısımlara sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, durum yetkililere bildirildi.

CAN KAYBI YOK

Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya konutlarda maddi hasar oluşmadığı öğrenildi. Heyelanın yaşandığı bölgede ekipler inceleme başlattı.

