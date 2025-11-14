İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, doktorlar tarafından 3 ay ömrü kaldığı söylenen ileri evre alzheimer ve pankreas kanseri olan 62 yaşındaki Owen Griffiths'in dileğini gerçekleştirdi. Duygusal anlara sahne olan buluşma, İngiliz medyasında geniş yankı buldu.

İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, alzheimer ve pankreas kanseri olan Owen Griffiths'i tesislerde ağırladı. Ilıcalı, doktorlar tarafından 3 aylık ömrü kaldığı söylenen 62 yaşındaki Hull City taraftarına hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı.

Acun Ilıcalı, Owen Griffiths'i Hull City tesislerinde konuk etti.

TAM KADRO BÜYÜK JEST

Alzheimer ve pankreas kanseri ile mücadele eden Griffiths, ömrü boyunca desteklediği takımını ziyaret etti. Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada Ilıcalı, Owen'ı karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi. Teknik direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular da Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi.

Sürpriz buluşmaya teknik direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular da katıldı.

"BUGÜNÜ ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, sağlık sorunlarıyla mücadele eden taraftarın kızı Sophie, "Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım" şeklinde konuştu.

Griffiths ve kızı Sophie

Acun Ilıcalı'nın, Hull City taraftarına yönelik jesti İngiliz medyasında geniş yer buldu.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası