İrfan Özfatura - Sudan’da iç savaşın yol açtığı insanlık dramı sürüyor. On milyona yakın kişi güvenli bölgelere kaçtı, üç milyon kişi komşu ülkelere sığındı. Ülkeyi ziyaret eden Türk sivil toplum kuruluşları, dehşetle karşılaştı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Sudan İnsani Yardım Komisyonu ile anlaşma imzalayarak saha çalışması yapıp rapor çıkardı.

İhtiyaçlar ve öncelikler raporunu kamuoyuyla paylaşan İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal şunları söyledi:

"4,2 milyon kişi Darfur ve Kordofan’dan ayrılmak zorunda kaldı, evini ve toprağını arkada bıraktı. Altyapının yüzde 55’i tahrip edildi, okullar, hastaneler vuruldu. İçme suyu kaynakları, enerji tesisleri ve kamu binaları yerle bir edildi. 22 milyondan fazla insan yardıma muhtaç durumda. Sudan’a dayatılan savaş ve sivillere yönelik sistematik ihlaller, son derece ağır ve karmaşık bir insani tabloyu beraberinde getirdi. 2005 yılında kurulan İDSB bir çatı kuruluşu. Bünyemizde 60 ülkeden 460 sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Mazlum coğrafyaları yerinde görüp, dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Federal İnsani Yardım Komisyonu koordinasyonunda Güney Kordofan’a 45 tırlık insani yardım yolladık. Bize destek olan derneklere ve insani yardım temsilcilerine teşekkür ediyorum."