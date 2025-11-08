5 gollü düelloda Enis Destan attı, Hull City kazandı

İngiltere Championship'in 15. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Portsmouth'u konuk etti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hull City, 3-2 kazandı.

ENİS DESTAN AÇILIŞI YAPTI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt attı. Portsmouth'un golleri ise 16 ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin'den geldi.

Ev sahibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan ve Amir Hadziahmetovic, 74. dakikada oyundan alındı.

HULL 25 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Hull City, puanını 25 yaptı ve beşinci sırada yer aldı. Portsmouth se 14 puanla 21. sırada kaldı.

Hull City, Championship'in 16. haftasında QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth ise Milwall'ı konuk edecek.