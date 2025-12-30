Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere ekibi Liverpool, 2025 yılının en fazla ses getiren transferlerini yaptı. Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in imzası da futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

LIVERPOOL PARA SAÇTI Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre; yaz transfer döneminde özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkati çeken Liverpool'un kasasından 482,9 milyon euro bonservis bedeli çıktı. Kırmızıla, Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon euroya transfer etti. Isak, aynı zamanda 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.



OSIMHEN REKOR KIRDI Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i transfer ederek, Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak bir sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü için Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek, dünyaca ünlü futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.



Futbol dünyasında 2025'te en fazla bonservis bedeli ödenen 10 futbolcu şöyle: 1- Alexander Isak: Newcastle United'dan Liverpool'a (145 milyon euro)



2- Florian Wirtz Bayer Leverkusen'den Liverpool'a (125 milyon euro)

3- Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a (95 milyon euro)

4- Benjamin Sesko Leipzig'ten Manchester United'a (76,5 milyon euro)

5- Victor Osimhen Napoli'den Galatasaray'a (75 milyon euro)

6- Nick Woltemade Stuttgart'tan Newcastle United'a (75 milyon euro)

7- Bryan Mbeumo Brentford'dan Manchester United'a (75 milyon euro)

8- Matheus Cunha Wolverhampton'tan Manchester United'a (74,2 milyon euro)

9- Martin Zubimendi Real Sociedad'dan Arsenal'e (70 milyon euro)

10- Luis Diaz Liverpool'dan Bayern Münih'e (70 milyon euro)

