2025'te en fazla bonservis ödenen 10 futbolcu: Süper Lig tarihine geçen Victor Osimhen ilk 5'te
Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere ekibi Liverpool, 2025 yılının en fazla ses getiren transferlerini yaptı. Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in imzası da futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
LIVERPOOL PARA SAÇTI
Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre; yaz transfer döneminde özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkati çeken Liverpool'un kasasından 482,9 milyon euro bonservis bedeli çıktı. Kırmızıla, Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon euroya transfer etti. Isak, aynı zamanda 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.
OSIMHEN REKOR KIRDI
Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i transfer ederek, Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak bir sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü için Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek, dünyaca ünlü futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.
Futbol dünyasında 2025'te en fazla bonservis bedeli ödenen 10 futbolcu şöyle:
1- Alexander Isak: Newcastle United'dan Liverpool'a (145 milyon euro)
Bayer Leverkusen'den Liverpool'a (125 milyon euro)
Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a (95 milyon euro)
Leipzig'ten Manchester United'a (76,5 milyon euro)
Napoli'den Galatasaray'a (75 milyon euro)
Stuttgart'tan Newcastle United'a (75 milyon euro)
Brentford'dan Manchester United'a (75 milyon euro)
Wolverhampton'tan Manchester United'a (74,2 milyon euro)
Real Sociedad'dan Arsenal'e (70 milyon euro)
Liverpool'dan Bayern Münih'e (70 milyon euro)