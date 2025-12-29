Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebiyle bugün okulların tatil edilmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, kentte sıcaklık -0,3 dereceye kadar düştü. Bu kapsamda veliler ve öğrenciler, kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamasını merak ediyor.

Gaziantep'te hava sıcaklıkların -0,3 dereceye kadar düşmesiyle gözler Valilikten gelecek kar tatili haberinde. Soğuk hava ve buzlanma riski hayatı olumsuz yönde etkilerken öğrenciler ve veliler büyük bir "Gaziantep okullar tatil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji'den gelen kar uyarılarının ardından Gaziantep Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı araştırılıyor. İşte 29 Aralık Pazartesi Gaziantep kar tatili açıklaması....

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Valilik tarafından henüz bugün için resmi bir kar tatili duyurusu yayımlanmadı. Bu nedenle Gaziantep'te okulların açık olması bekleniyor. Ancak hava koşullarının gün içinde değişebileceğinden olayı öğrencilerin muhtemel açıklamalara karşı takipte olmaları tavsiye ediliyor.

GAZİANTEP'TE BUGÜN OKULLAR VAR MI?

Gaziantep Valiliği okulların tatil edileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu kapsamda Gaziantep'te bugün okullar tatil değildir.

Dondurucu soğukların ve buzlanmanın artması durumunda, özellikle taşımalı eğitim yapan bölgeler için yeni kararlar alınabileceği tahmin ediliyor.

