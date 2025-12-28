Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitim-öğretime ara verilip verilemeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bartın, Kastamonu, Bolu ve Düzce gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi.

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi Meteoroloji'nin art arda yaptığı yoğun kar yağışı ve fırtına uyarılarının ardından, "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Kar yağışının etkili olduğu illerde, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle yarın okulların tatil edileceği yönündeki beklentiler arttı. 29 Aralık Pazartesi okul tatili hakkında merak edilen tüm detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık kar tatili olan iller ve Valilik açıklamaları

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan resmi duyurular doğrultusunda, 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edildiği iller netleşti.

Kar yağışı ve buzlanma riskinin etkili olduğu Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Van’da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Yetkililer, vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri ve hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık kar tatili olan iller ve Valilik açıklamaları

29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan resmi duyurulara göre 29 Aralık Pazartesi günü Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Van illerinde kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası