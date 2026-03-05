Trabzon’da düzenlenen Bilim Kafe’de HÜRKUŞ’un baş test pilotu Murat Özpala, gençlere ilham verdi: Bilim yapmak zorundasınız, yapay zekâ değil siz yükselebilirsiniz.

MAHMUT ÖZAY-Yükseköğretim Kurulunun öncülüğünde, Bilim İletişimi Ofisinin koordinasyonunda düzenlenen Bilim Kafe buluşması Trabzon’da gerçekleştirildi.

Etkinliğe, TUSAŞ bünyesinde üretilen HÜRKUŞ uçaklarının baş test pilotu Murat Özpala konuk oldu. “Hayallerimin Hür Kanatları” başlığıyla düzenlenen buluşma, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezinde yapıldı.

Özpala, konuşmasında test pilotluğu, uçuş güvenliği ve havacılıkta kariyer planlamasına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Katılımcılara bilimsel üretimin önemine dikkati çeken Özpala “Bilim yapmak zorundasınız. Yapay zekâ bilim yapamaz, bilimi siz yapacaksınız. Köklerinizi takip edin, ancak o zaman göklere yükselebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Etkinlik, gençlere havacılık ve bilim alanında ilham vermeyi amaçlayan söyleşiyle sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası