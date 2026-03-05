İhlas Ambalaj, ambalaj sektöründe karbon ayak izi sertifikası alan ilk marka olarak çevreci vizyonunu ödülle taçlandırdı.

Ambalaj sektöründe karbon ayak izi sertifikası alan ilk marka olan İhlas Ambalaj’ın çevreci dönüşümde öncü çalışması ödül getirdi. Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) tarafından İstanbul’da düzenlenen 18. Küresel Isınma Kurultayı ve Yeşil Ekonomi Ödülleri töreninde, İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj, Yeşil Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin adına ödülü alan İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj Fabrikalar Müdür Yardımcısı İsa Akbal, bu tarz çevreci çalışmalara devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere ambalaj sektörü, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilirliğin en kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bizler, üretimin her aşamasında tabiata olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyonun en somut sonucu olarak, ambalaj sektöründe ‘Karbon Ayak İzi Sertifikası’ alan ilk marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika, bizim için sadece bir belge değil; gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sözümüzün bir nişanesidir.”

