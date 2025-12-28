Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı yapılan iller arasında Zonguldak'ta yer aldı. Peki, Zonguldak’ta okullar tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

Zonguldak’ta kar yağışı etkisini artırıyor, gözler Valiliğe çevrildi! Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Zonguldak'ta, öğrenciler ve veliler büyük bir merakla "29 Aralık Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumuyla ilgili ise şu detaylar paylaşıldı: "Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Zonguldak’ta resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca il düzeyinde planlanan tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerindeki e-sınav faaliyetleri de aynı gün durduruldu.

