Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi. Haftanın ilk gününde okula gitmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli " 29 Aralık Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. İşte 29 Aralık 2025 kar tatiline ilişkin detaylar...

Başkent'te etkili olan kar yağışı sonrasında öğrenciler ve veliler Ankara Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasını beklemeye başladı. Soğuk hava ve buzlanma uyarılarıyla beraber arama motorlarında "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu en çok araştırıların konular arasına girdi. İşte Ankara kar tatili son dakika gelişmeleri ve resmi açıklamalar....

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Ankara'da kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisine devam ediyor. Ancak Ankara Valiliği tarafından 29 Aralık için şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda eğitim-öğretimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Ankara’da cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Kar tatili kararları, hava koşullarının seyrine bağlı olarak genellikle sabah erken saatlerde kamuoyuyla paylaşılıyor. Muhtemel bir tatil kararı alınması durumunda açıklama Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

YARIN ANKARA'DA OKUL VAR MI?

Şu an için yarın okullar tatil değildir. Başkent'te hava koşullarının ani değişiklik göstermesi nedeniyle son dakika kar tatili kararı ihtimali yakından takip ediliyor. Öğrenci ve velilerin resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar etmemesi tavsiye ediliyor.

