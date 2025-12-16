Yoğun kar yağışı sebebiyle valiliklerden art arda "kar tatili" kararı alınmasıyla beraber "Taşımalı eğitim nedir?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Ülkemizin bazı kesimlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Bu kapsamda taşımalı eğitimin ne olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaştırılmasını hedefleyen taşımalı eğitim sistemi, kar tatili kararlarının merkezinde yer alıyor.

Taşımalı eğitim nedir? Kar tatiliyle yeniden gündem oldu

TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR?

Taşımalı eğitim; nüfusu az, yerleşimi dağınık olan köy ya da benzeri küçük yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilerin ilçe veya il merkezlerinde bulunan okullara günübirlik olarak taşınmasına verilen isimdir.

TAŞIMALI EĞİTİM KARARI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

Taşımalı eğitim kararı; nüfusu az ve yerlerimi dağınık olan bölgelerde yeterli öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda, tek öğrenmenli veya birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim kalitesinin düşmesi, iç göçler sebebiyle okulların işlevini yitirmesi ve okul binalarının fiziki anlamda güvenli olmaması durumunda alınır.

