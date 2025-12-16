Rusya ordusu, uzun menzilli bombardıman uçağı olan "Tu-22M3"lerin Karadeniz'in tarafsız sularında planlı uçuş yaptığını açıkladı. Moskova, uçuşa 'Su-35S" ve "Su-27' savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rus "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları

KARADENİZ'İN TARAFSIZ SULARINDA UÇUŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

