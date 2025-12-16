Bombardıman uçakları Karadeniz semalarında! Rusya'dan tarafsız sularda uçuş
Rusya ordusu, uzun menzilli bombardıman uçağı olan "Tu-22M3"lerin Karadeniz'in tarafsız sularında planlı uçuş yaptığını açıkladı. Moskova, uçuşa 'Su-35S" ve "Su-27' savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığını bildirdi.
- Uçuşa Rus 'Su-35S' ve 'Su-27' savaş uçakları eşlik etti.
- Uçuş 5 saati aştı.
- Rus uzun menzilli havacılık mürettebatı, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor.
- Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştiriliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
KARADENİZ'İN TARAFSIZ SULARINDA UÇUŞ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.
Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.