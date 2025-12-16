Van'da okullar tatil mi, 17 Aralık Van Valiliği son dakika açıklaması geldi mi, duyuru yapıldı mı gibi sorular gündemin merkezine oturdu. Van'da başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile öğrenciler ve veliler eğitim öğretime ara verilip verilmediğini sorguluyor. 16 Aralık Salı sabahı gözler duyurulara çevrilmiş durumda.

''Van'da okullar tatil mi?'' sorusu gündemde! Doğu Anadolu genelinde etkisini artıran kış koşulları Van’da da günlük hayatı etkilemeye devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla görülen yağışların gece saatlerinden itibaren kara dönmesiyle birlikte şehir merkezi ve bazı ilçeler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şiddetini artırması, buzlanma ve don riskini de beraberinde getirirken gözler Van Valiliği’nden gelecek tatil kararında.

Vanda okullar tatil mi? 16 Aralık Van Valiliği son dakika açıklaması gündemde

VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Van'da okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir karar henüz açıklanmadı.

VAN VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Van Valiliği tarafından kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılar yapılırken, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir son dakika duyurusu paylaşılmadı. Valiliğin resmi kanallarında şu ana kadar eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yer almadı.

17 ARALIK VAN’DA BUGÜN OKUL VAR MI?

17 Aralık itibarıyla Van’da eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor. Okulların tatil edilmesi yönünde resmi bir karar alınması halinde kamuoyuna Valilik tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

