Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisi altına girdi. Bu kapsamda kar yağışları iç kesimlerde etkisini arttırırken gözler valiliklere çevrildi. Peki, 17 Aralık Bolu, Kastamonu, Kayseri, Çankırı, Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Bolu, Kastamonu, Kayseri, Çankırı, Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil mi? sorusu, yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kapsamında öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

İstanbul başta olmak üzere Kayseri ve Nevşehir gibi birçok ilde gözler valilikler tarafından yapılacak kar tatili açıklamalarına çevrildi. Eğitim-öğretim ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili son durum resmi duyurularla netleşecek.

16 Aralık okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, Kayseri, Nevşehirde okullara kar tatili haberi

17 ARALIK BOLU, KASTAMONU, KAYSERİ, ÇANKIRI, NİĞDE VE NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

17 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı konusuna ilişkin şimdiye kadar valilikler tarafından resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamda okullar tatil değildir.

Bolu, Kastamonu, Kayseri, Çankırı, Niğde ve Nevşehir gibi illerde herhangi bir kar tatili açıklaması yapıldığında haberimize eklenecektir.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz valiliklerden gelen bir son dakika açıklaması yapılmadığından kaynaklı yarın Kayseri'de okullar tatil değildir.

