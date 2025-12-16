Eskişehir’de yaşayan Havva Koltuk’un hikayesi herkesi şaşırttı. Resmi kayıtlara göre yaşı 113 olan yaşlı kadının ablası ise kayıtlarda 90 yaşlarında olarak görülüyor. Kimliğine göre ablasından 19 yaş büyük çıkan Havva Koltuk, oğlunu da 68 yaşında doğurdu. Kimlikteki yanlış bilgiler nedeniyle hastanedeki işlemlerde zorlandığını belirten Koltuk, “Yaşımı bilmiyorum” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Havva Koltuk’un hikayesini duyan şaşırıp kalıyor. Resmi kayıtlara göre Koltuk ailesinin en büyük üyesi Havva Koltuk'un doğum tarihi, 1 Temmuz 1912 olarak görülüyor. Koltuk ailesi ise 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan'ın yaşı itibariyle bu doğum tarihinin doğru olmadığını öne sürüyor.

Ablasından 19 yaş büyük! Eskişehirde oturan Havva Koltuk’un hikayesini duyan inanamıyor

ABLASINDAN 19 YAŞ BÜYÜK

Kimlikteki hesaplara göre Havva Koltuk, 7 çocuğundan en küçüğü olan 45 yaşındaki Mustafa Koltuk'u 68 yaşında dünyaya getirmiş olarak görülüyor. Aynı zamanda yaşlı kadın ablasından da 19 yaş büyük olarak kayıtlarda geçiyor.

“YAŞIMI BİLMİYORUM”

Doğum tarihi yanlışlıkla 1 Temmuz 1912 yazıldığı için 113 yaşında görünen Havva Koltuk, ilginç hikayesini şöyle anlattı:

Eskişehir'e Konya'dan geldik. Ben yaşımı bilmiyorum. Ablamı kaybettim, ama onun da yaşını bilmiyorum. Hastaneye gittiğimde bakmıyorlar. Hastanede bana bakmalarını istiyorum. Dilim dönmüyor, kulak duymuyor, ne edeceğimi bilmiyorum.

“ACAYİP BİR HESAP”

Havva Koltuk'un oğlu Mustafa Koltuk, ölen teyzesinin 90-95 yaşlarında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Annem, teyzemin küçüğü. Dayım da annemin küçüğü. Yani annem, kardeşler arasından ortanca. Kimliğe göre annem 113 yaşında. Biz o doğum tarihinin yanlış olduğunu biliyoruz, nüfusta öyle yapmışlar. Teyzem büyük, annemin yaşı daha büyük. Ben 45 yaşındayım. Kimliğe göre hesap yapacak olursak, annem 68 yaşında beni doğurmuş oluyor. Acayip bir hesap. Toplam 7 çocuğu var; 3'ü oğlan, 4'ü kız. En büyüğümüz 60 küsur yaşında.

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl ise 113 yaşındaki Havva Koltuk hakkında “Teyzemiz kâğıt üstünde 113 yaşında. Ablası 94 yaşındaymış, o hayatını kaybetmiş. Baktığımızda, teyzemiz abladan bile büyük” dedi.

