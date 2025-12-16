Bir döneme damga vuran "Hayat Devam Ediyor" dizisindeki çocuk gelin rolüyle hafızalarda yer edinen Meltem Miraloğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isimdir. Peki, Meltem Miroğlu kimdir? İşte ünlü oyuncunun kariyerine dair tüm ayrıntılar...

Hayat Devam Ediyor dizisindeki performansıyla ismini geniş kitlelere duyuran Meltem Miroğlu'nun hayatı ve kariyeri gündeme geldi.

Meltem Miroğlu kimdir? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor

MELTEM MİROĞLU KİMDİR?

Meltem Miraloğlu 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

2011 yılında ekrana gelen Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelin rolüyle ünlendi. Hayat karakterini başarlı bir şekilde oynayan Miroğlu, 2012 yılında En İyi Kadın Oyuncu rolüne layık görüldü. Ardından 2014 yılında Adına Kalbime Yazdım dizisinde Dicle karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Miraloğlu dizi dışında sinema filmlerinde de boy gösterdi.

MELTEM MİROĞLU EVLİ Mİ?

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'la evlendi ve bir yıl sonra boşandı. D Amerikalı Patrick Grady isimli bir adamla, 2019'da evlendiği duyuruldu.

Kısa süre önce Grady ile boşanan Miroğlu'nun ABD'li rahip Thomas Wick ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

MELTEM MİROĞLU DİN Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Meltem Miroğlu’nun vaftiz edilerek Hristiyanlığa geçtiği belirtildi. Bu kapsamda Meltem Miroğlu'nun din değiştirdiği belli oldu.

