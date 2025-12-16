“Bir Bulut Olsam” ve “Hayat Devam Ediyor” dizileriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD’de Thomas Wick isimli rahip ile hayatını birleştirdi. Miroğlu’nun aynı zamanda vaftiz edilerek Hristiyanlığı kabul ettiği öğrenildi.

2011 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği “Hayat Devam Ediyor” dizisinin başrolünde yer alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Meltem Miraloğlu, dün New Jersey’de düzenlenen dini bir seremoni ile Thomas Wick isimli Amerikalı papazla dünyaevine girdi. Tören, sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti ve çiftin yakın çevresi tarafından kutlandı.

ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Meltem Miraloğlu’nun özel hayatı daha önce de gündem olmuştu. 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenen Miraloğlu, 2017 yılında boşanmıştı. Ardından ABD’ye taşınan oyuncu, 48 yaş büyük Patrick Grady ile bir süreliğine evli kaldı ve bu evlilik de daha sonra sona erdi.

EV TEMİZLİĞİNE GİDEREK GEÇİMİNİ SAĞLAMIŞ

Grady ile yaşadığı ilişki sonrası Miraloğlu’nun ekonomik olarak zor bir dönem geçirdiği, geçimini sağlamak için evlere temizliğe gittiği ve gündelik işlerde çalıştığı öne sürülmüştü.

HRİSTİYANLIĞI BENİMSEDİ, VAFTİZ OLDU

Yeni evliliğiyle birlikte Meltem Miraloğlu, Hristiyanlığı benimseyerek vaftiz oldu. Oyuncu, dini ayinleri yerine getirerek inancını aktif bir şekilde yaşamaya başladı. Uzun bir dönem özel hayatındaki çalkantılarla gündemde olan Meltem Miraloğlu, Thomas Wick ile evliliği ve dini tercihiyle yeni bir sayfa açtı.

YARDIM İSTEMİŞTİ

ABD’nin New Jersey eyaletinde ikamet eden Miraloğlu, 2024 yılında Türkiye’ye yaptığı bir çağrıda ABD’de zorla tutulduğunu iddia etmiş ve pasaportuna erişim sağlayamadığını açıklayarak yetkililerden yardım talep etmişti.

