Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in kardeşi Tuğberk Yağız Gülter’in adliyede ifade verdiği ve ablası ile arkadaşından şikâyetçi olduğu öğrenildi. Gülter’in, avukatıyla geldiği adliyede basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in (27) kardeşi Tuğberk Yağız Gülter, adliyeye müşteki olarak ifade vermeye geldi.

Gülter, adliyeye avukatı ile birlikte geldi. Gülter, burada gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Tuğberk Yağız'ın, ablasından ve arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenildi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANMIŞTI

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti.

