Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü ile ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Güllü'nün 1998 yılında katıldığı İbo Show'da Tuğyan'a hamileliğinin haberini İbrahim Tatlıses vermişti. O görüntüler yeniden gündem oldu.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmiş, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı.

Hayatını kaybeden Güllü ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan bir görüntü yeniden gündem oldu. 1998 yılında yayınlanan İbo Show'un 27. bölümünde şarkıcı Güllü de konuk olarak yer almıştı.

İBRAHİM TATLISES AÇIKLAMIŞTI

İbrahim Tatlıses'in Güllü'yü sahneye çağırmasının ardından yaşananlar tekrar gündeme geldi. Güllü'yü anons eden İbrahim Tatlıses, şarkıcının hamile olduğunu açıklamıştı.

Güllü'nün Tuğyan Ülkem Gülter'e hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm tekrar gündem oldu

Tatlıses "Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış" sözleriyle durumu izleyicilere aktarmıştı. O anlara gülerek ve utangaç tavırlarıyla karşılık veren Güllü, sonrasında 'Gittin' şarkısını seslendirerek programa devam etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası