EuroLeague’de haftanın öne çıkan maçlarından birinde Fenerbahçe Beko, iç sahada güçlü rakibi Panathinaikos’u ağırlıyor. Sıralamayı yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın form durumlarıyla birlikte basketbolseverlerin odağına girdi. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa Ligi’nde üst üste aldığı sonuçlarla ivme yakalayan Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul’da oynanacak karşılaşma, hem yayın bilgileri hem de maç saatiyle araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasındaki EuroLeague 16. hafta mücadelesi 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basketbolseverlerle buluşacak.

Mücadele saat 20.45’te başlayacak. Ev sahibi ekip, organizasyonda son 6 maçını kazanmanın verdiği moralle parkeye çıkarken bu karşılaşmayla birlikte zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’de büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, Türkiye genelinde şifreli olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Panathinaikos AKTOR ise 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 8. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Ergin Ataman yönetimindeki rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor.

