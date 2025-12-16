Netanyahu çevresi “Türkiye’yi dışladık” mesajı verirken, Tel Aviv basını tabloyu ters yüz etti. Jerusalem Post’a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer almadığı Gazze masasında bağlayıcı hiçbir karar çıkmayacak.

Jerusalem Post, Türkiye’nin davet edilmediği Gazze konulu toplantının sanıldığı gibi kritik bir zirve olmadığını yazdı. İsrail basınına göre söz konusu görüşmede herhangi bir karar alınmayacak, toplantı yalnızca sınırlı düzeyde temaslarla geçecek.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre söz konusu toplantı üst düzey bir zirve niteliği taşımıyor ve kritik kararların alınacağı bir platform değil.

Türkiye’nin dışlanmasına yönelik tartışmalara cevap veren kaynaklar doğrudan “Erdoğan’ın olmadığı masada karar çıkmayacak” dedi.

KARAR YOK, YETKİ YOK

Netanyahu çevrelerinin iddialarının aksine toplantıda bağlayıcı hiçbir karar çıkmayacağını vurgulayan kaynaklar, görüşmelerin yalnızca istişareyle sınırlı kalacağı, sahadaki dengeleri etkileyecek bir sonuç ortaya çıkmayacağı açıkladı.

ÜST DÜZEY ASKERİ KATILIM DA YOK

Jerusalem Post’un aktardığı bilgilere göre toplantıya ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dahil üst düzey askeri ve siyasi yetkililer de katılmadı.

Toplantı uluslararası güvenlik mimarisi açısından da çok kısıtlı bir ağırlığa sahip.

"TÜRKİYE’NİN DIŞARIDA KALMASI TESADÜF DEĞİL"

Haberde, Türkiye’nin Katar’da düzenlenen Uluslararası Barış Gücü görüşmelerine davet edilmediği bilgisi paylaşıldı. Toplantıya 45 ülkeden temsilci çağrılırken, İsrail’in Türkiye’nin muhtemel bir barış gücünde yer almasına izin vermeyeceğini açıkça dile getirmeye devam ettiği hatırlatıldı.

Gazze Sahasında Türkiye Gerçeği

İsrail basınında yer alan haberde, tüm bu tabloya rağmen Türkiye’nin Gazze sahasında fiilen varlık gösterdiği gerçeği göz ardı edilemedi. Gazze Şeridi’nin güneyinde faaliyet yürüten Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki etkinliği fotoğraflarla hatırlatıldı.

