İngiltere Lig Kupası’nda çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Turnuvanın bu turunda Premier Lig temsilcisi Chelsea, deplasmanda Cardiff City ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gözü ''Cardiff City-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarında!

Cardiff City-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Zorlu karşılaşmada düdük İngiliz hakem Tony Harrington’da olacak. Mücadele Cardiff City’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Cardiff City Stadyumu’nda oynanacak.

CARDIFF - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Lig Kupası’nda oynanacak Cardiff - Chelsea karşılaşması Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekrana gelecek.

CARDIFF - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Cardiff City ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçı Cardiff City Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

CARDIFF - CHELSEA MUHTEMEL 11’LER

Cardiff City: Trott - Ng, Fish, Chambers, Bagan - Wintle, Robertson, Turnbull - Ashford, Salech, J. Colwill

Chelsea: Jorgensen - Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato - Caicedo, Santos - Estevao, Buonanotte, Gittens - George



