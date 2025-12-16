İran’ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde bulunan güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda 3 polis memuru ile 1 sivil hayatını kaybetti.

FEHREC İLÇESİ GİRİŞİNDE ÇATIŞMA

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Fehrec ilçesi girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasının silahlı kişiler tarafından hedef alındığı tespit edildi.

Saldırganların kontrol noktasına ateş açmasıyla bölgede çatışma çıktı.

3 POLİS VE 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, saldırı sırasında çıkan çatışmada 3 polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin detay verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırıyla ilgili soruşturmanın güvenlik ve emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

