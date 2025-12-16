Çocuk işçiyi sopa ile darbetti! Gaziantep'te okul inşaatında kan donduran olay
Gaziantep'te, bir okul inşaatında kan donduran olayda bir kişi inşaatta çalıştığı belirtilen çocuk işçiyi tekme, tokat ve sopa ile darbetti.
- Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi.
- Çocuk işçi, diğer işçilerin gözünde, bilinmeyen bir nedenle saldırıya uğradı.
- Saldiri, tekme, tokat, sopa ile gerçekleşti.
- Görüntü, cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yayıldı.
- Görüntülerde çocuk işçinin olay yerinden kaçması görüldü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te, bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada yoğun tepki aldı.
ÇOCUK İŞÇİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi.
DİĞER İŞÇİLER İZLEMEKLE YETİNDİ
Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kalma anları da yer aldı.
Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.