Pakistan’ın kuzeybatısı yeniden alev aldı. Eski kabile bölgesi Kurram’da TTP militanlarının güvenlik noktasına düzenlediği kanlı baskın, bölgede kırılgan ateşkesi bir kez daha yerle bir etti. Altı askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Pakistan–Afganistan sınır hattında gerilim hızla tırmanırken, İslamabad militanların Afganistan’dan destek aldığını öne sürdü.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki eski kabile bölgesi Kurram’da teröristler, Manato bölgesindeki güvenlik kontrol noktasına baskın düzenledi. Polis ve güvenlik kaynakları, saldırıda altı askerin öldüğünü, dört askerin yaralandığını açıkladı. Çatışmada iki militan da öldürüldü.

SALDIRIYI TTP ÜSTLENDİ

Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Grup, Afgan Talibanı’ndan ayrı bir yapılanma olsa da aynı çizgide hareket ediyor. Pakistan, artan saldırıların kaynağının Afganistan toprakları olduğunu savunurken, Kabil yönetimi suçlamaları reddetti.

ATEŞKESİN KIRILGAN OLDUĞU DÖNEMDE

Güvenlik yetkilileri, bölgede saldırının ardından geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığını aktardı. Operasyonda Usman Khyberi isimli yerel bir terörist komutanın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

PAKİSTAN–AFGANİSTAN HATTINDA YÜKSELEN GERİLİM

İslamabad, saldırılardaki artışı Afganistan’daki militanların sınırın ötesinden planlama yapmasına bağladı.

Afganistan ise bunun Pakistan’ın iç güvenlik sorunu olduğunu savunuyor. Ekim ayından bu yana iki ülke arasında aralıklı çatışmalar yaşanırken, geçen hafta yoğun çatışmalar sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ

Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yürütülen üç tur barış görüşmesinden kalıcı bir anlaşma çıkmadı.

