Şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı. Tuğberk Gülter müşteki sıfatıyla ifade verecek. Herhangi bir bilgisi olup olmadığı sorulacak. Gülter'in ifade vereceği tarih ise henüz belli olmadı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Sultan Nur Ulu ve diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası