Yalova’da evinin camından düşerek ölen Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından gözler Güllü’nün oğluna çevrildi, son video dikkat çekti. Görüntülerde şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız’ın eve camı kırarak girmesi yer aldı. Yağız’ın evden olası delil niteliğindeki eşyaları aldığı iddia edildi.

26 Eylül 2025 gecesi Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü gündemden düşmüyor. Son yaşanan gelişmeleri şaşkınlıkla takip eden vatandaşlar olayın detaylarını merak edip araştırıyor.

Gözler Güllü'nün oğluna çevrildi! Camı kırarak girdiği evden ne aldı?

Bilindiği gibi şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında yanlarında olan arkadaşı Sultan Nur’un ifadeleri de sürece ışık tuttu. Gözler bu defa Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız’a çevrildi.

OĞLU DELİLLERİ Mİ TOPLADI?

Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi. O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de programda yayınlandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk'in evden hafıza kartı veya bilgisayar almış olabileceği, delil olabilecek görüntüleri yok ettiği öne sürüldü. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

