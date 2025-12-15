ABD’nin New York kentinde faaliyet gösteren bir kreş, görevlinin çamaşır suyu içeren karışımı 'yanlışlıkla' sürahiye koyması üzerine süresiz olarak kapatıldı. Olay, başka bir çalışanın durumu fark etmesiyle ortaya çıkarken, kaç çocuğun zehirli maddeye maruz kaldığı henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Skandal olay, 27 Ekim’de New York'taki Bright Horizons Gündüz Bakımevi’nde yaşandı. İddiaya göre bir çalışan, oyuncakları dezenfekte etmek amacıyla hazırlanan seyreltilmiş dezenfektanı bir sürahiye doldurarak çocuklara içmeleri için verdi. Olay, başka bir görevlinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

New Yorkta kreşte skandal! Çocuklara su yerine çamaşır suyu içirdiler

OKUL ÖNCESİ PROGRAMI SÜRESİZ OLARAK KAPATILDI

New York Sağlık Bakanlığı, çocukların zehirli bir kimyasala maruz kalmış olabileceğini belirterek merkezin okul öncesi programının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

New Yorkta kreşte skandal! Çocuklara su yerine çamaşır suyu içirdiler

OKULDAN ŞAKA GİBİ SAVUNMA!

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise yaşananların bir hata olduğu vurgulanarak, “Bakımımız altındaki çocukların güvenliği ve refahı en büyük önceliğimizdir. Ne yazık ki personelimiz, oyuncakları dezenfekte etmek için günlük olarak hazırlanan temizlik solüsyonunu yanlışlıkla sürahiye doldurmuştur” ifadelerine yer verildi.

BU İLK SKANDAL DEĞİL

Öte yandan bu olay, Bright Horizons’ta yaşanan ilk skandal değil. Geçtiğimiz yıl da aynı kreşte görev yapmış üç çalışan çocuk istismarı ve saldırı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bu durum, kreşle ilgili güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası