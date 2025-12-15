Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, sendikaların grev kararı almasıyla yeniden kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Müzede örgütlü sendikalar, acil yenileme çalışmaları yapılmasını ve personel sayısının artırılmasını talep etti. Yaklaşık 2 bin 100 çalışanın görev yaptığı Louvre’de grevin uzaması halinde, yılın en yoğun ziyaret dönemlerinden birinde kısmi ya da tam kapanma ihtimali gündeme geldi.

SU SIZINTISI VE GÜVENLİK ENDİŞESİ KAPILARI KAPATTI Kasım ayında müzenin Mısır bölümünde meydana gelen su sızıntısı, 300 ila 400 arasında dergi, kitap ve belgeye zarar verdi. Bu gelişmenin ardından, antik Yunan seramiklerinin sergilendiği dokuz odalı bir galeri, tavan güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ziyarete kapatıldı. Sendikalar, yaşananların müzedeki yapısal sorunların bir sonucu olduğunu savundu.



PERSONEL YETERSİZLİĞİ KRİZİ BÜYÜTTÜ CGT, Sud ve CFDT sendikaları tarafından yapılan ortak açıklamada, çalışanların mevcut koşullar altında ciddi bir tükenmişlik yaşadığı ifade edildi. Sendikalar, yıllardır biriken personel eksikliği, güvenlik açıkları ve kamu yatırımlarındaki yetersizliğin artık gizlenemediğini dile getirdi. Louvre, geçen yıl 8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

BİLET FİYATI KARARI TEPKİLERİ ARTIRDI Sendikaların tepkisini çeken bir diğer başlık ise Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatlarının artırılması oldu. Ocak ayından itibaren ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler Louvre’e giriş için 32 euro ödeyecek. Bu artış yüzde 45 olarak hesaplandı. CGT yetkilisi Christian Galani, ziyaretçilerin yılların ihmalinin bedelini ödemek zorunda bırakıldığını söyledi. Salonların personel eksikliği nedeniyle sık sık kapandığını aktaran Galani, ziyaretçilerin koleksiyonun tamamına erişemediğini dile getirdi.

GÜVENLİK UYARILARI RAPORLARA YANSIDI Fransa Sayıştayı, yayımladığı son raporda Louvre’deki güvenlik iyileştirmelerinin son derece yavaş ilerlediğini kaydetti. Raporda, yönetimin güvenlik yerine vitrine yönelik projelere öncelik verdiği değerlendirmesi yer aldı. Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan incelemede görev alan üst düzey bir polis yetkilisi, müzede tespit edilen aksaklıklar karşısında şaşkınlığını gizlemedi.

BAKANLIK VE ELYSEE DEVREDE Kültür Bakanı Rachida Dati, ön incelemenin hırsızlık riskinin uzun süredir hafife alındığını ve güvenliğe yeterli yatırım yapılmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa sürecini yöneten Philippe Jost’un, gelecek ay Louvre’de kapsamlı bir yeniden organizasyon için çalışma başlatacağı açıklandı. Louvre Direktörü Laurence des Cars da daha önce yaptığı açıklamalarda bakım maliyetleri ve ziyaretçi yoğunluğunun getirdiği baskıya dikkat çekmişti. Bu açıklamaların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni bir müze girişi ve Mona Lisa için ayrı bir salonu kapsayan büyük bir proje duyurmuştu.

