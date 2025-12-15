Biyologlar , Brezilya'nın Atlantik Ormanları'ndaki Serra do Quiriri sıradağlarının bulut ormanlarında, Brachycephalus cinsine ait, sadece bir bezelye büyüklüğünde olan ve daha önce bilinmeyen yepyeni bir "balkabağı kurbağacığı" türü keşfetti. "Eşsiz çiftleşme" çağrısı sayesinde bulunan bu tür , Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın adı verilerek bilim dünyasına tanıtıldı. Bunun nedeni ise bu keşfin bölgenin hassas habitatlarının korunması çağrılarını güçlendirmesi olarak gösteriliyor.

Bilim insanları, Brezilya'nın tropikal yağmur ormanlarında, bilim dünyası için tamamen yeni, sevimli bir kurbağa türü keşfetti.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANIN ADI VERİLDİ Bu sevimli kurbağa, Brezilya'nın güneyindeki Atlantik Ormanı'nda bulunan Serra do Quiriri sıradağlarının derin bulut ormanlarında bulundu. Bilim insanları, kurbağanın, Dünya'daki en küçük dört ayaklı hayvanlar arasında yer alan Brachycephalus cinsinin yeni bir üyesi olduğunu söylüyor. Yeni türe, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya atfen Brachycephalus lulai adı verildi.

YAKLAŞIK BİR SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA Bilim insanlarının açıkladığına göre, Türün erkekleri 8.9 ila 11.3 milimetre arasında ölçülürken, dişiler ise genellikle erkeklerden daha büyük, yaklaşık 11.7 ila 13.4 milimetre uzunluğunda oluyor.

"EŞSİZ ÇİFTLEŞME" ÇAĞRISI İLE BULUNDU Bilim insanları, bu örneği, bölgedeki bilinen diğer Brachycephalus türlerinden farklı olan eşsiz çiftleşme şarkısı sayesinde keşfetti. İki kısa ses dalgası grubundan oluşan bu çağrı, ekibi kurbağanın bulunduğu yere yönlendirdi. Nemli yaprak döküntüsünde yaşayan minyatür kurbağalar grubuna ait olan bu tür, canlı renkleri, genetik ve anatomik özellikleriyle yakınlardaki akraba kurbağalardan ayrılıyor.

YENİ BİR TÜR OLARAK TANIMLANDI Bilim insanları, bu kurbağanın akrabalarından farklı olduğundan emin olmak için DNA analizi ve iskelet yapısını inceleyen BT taramaları gibi bir dizi araç ve teknik kullandı. Araştırmacılar, "Bu çalışmanın bir sonucu olarak, Serra do Quiriri'nin doğu yamacında toplanan bir popülasyonu, çeşitli teşhis edici özelliklere dayanarak yeni bir tür olarak tanımladık" ifadelerini kullandı.

TEHLİKE ALTINDA OLAN BİR TÜR: KORUMA ÇAĞRISI Brachycephalus türleri, yalnızca küçük, kısıtlı bir alanda bulundukları anlamına gelen "mikroendemik" canlılar ve bu nedenle yok olma tehlikesine karşı karşıyalar.. B. lulai, yüksek irtifalı Atlantik Ormanı'nda sadece birkaç kilometrekarelik bir alanda yaşıyor. Yeni keşif, bölgenin kırılgan yaşam alanları için daha güçlü koruma çağrılarını da beraberinde getirdi.

Bilim insanları, yeni bir türe isim verme eylemiyle, "bütün olarak Atlantik Ormanı'na ve özellikle Brezilya'nın yüksek oranda endemik minyatür kurbağalarına odaklanan koruma girişimlerinin genişletilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını" sözlerine ekledi.

