Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü ve sonrasında yaşananlar Türkiye'nin gündemine damga vurdu. İddiaların ardı arkası kesilmezken yeni itiraflar sonrası davanın seyri değişti. Baş şüpheli olan kızı Tuğyam Ülkem Gülter'in en yakın arkadaşı Sultan Nur, 7 saat süren ifadesinde her şeyi dile getirdi. Çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Nur, Malkata tuzağından 'camdaki kelebek var' yalanına tek tek anlattı.

26 Eylül 2025 gecesi Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur’un ifadesiyle çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

PLAN ADIM ADIM İŞLEDİ

Olay günü Güllü ve kızı Tuğyan dışında evde olan tek kişi Sultan Nur, ifadesinde her şeyi kalem kalem anlattı. Buna göre annesini öldürmeyi kafasına koyan Tuğyam, normal geçen günün ardından akşam için eğlence tertip etti. O akşam tüketilen alkoller bu işi daha da kolaylaştırdı.

LAVABODAYKEN HAREKETE GEÇTİ

Ardından Tuğlem harekete geçti. Önce annesi Güllü lavabodayken Sultan Nur’a salondaki kameraların fişini çektirdi. Ardından kendi odasına geçip pencereyi de açtı. Bu bölüm odaya sonradan eklendiği için zemin ile pencere yüksekliği olması gerekenden daha kısaydı. Kendisi pencerenin hemen yanındaki yatağın ucuna oturdu. Sultan Nur ise dolabın aynasında saçlarını düzeltip kendince makyaj tazeledi.

MALKATA TUCAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Tuğyan, o gece tüm detayları düşündü. Güllü lavabodan çıkınca duyup gelsin diye çok sevdiği ve neredeyse her duyduğunda oynamaya başladığı Bulgarca Malkata (küçük kız) adlı şarkıyı açtı. Daha sonra annesinin gelmesine bekledi. Lavabodan çıkınca bu müzik sesini duyan Güllü de kamera kayıtlarına da geçen ‘O ne lan!’ ifadesiyle biraz ilgi biraz da merakla direkt kızının odasına gitti.

EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNDÜ!

Öte yandan Tuğyan'ın annesini ölüme sürüklediği Bulgarca Roman havası şarkısı olan Malkata’nın sözleri dikkat çekti.

"ŞEYTAN BOYNUZLARIYLA DOĞMAMIŞ"

Şarkıda yer alan sözlerden bir kaçı şu şekilde; “Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim, beni çok kızgın görmek zor değil. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır…”

“ANNE CAMDA KELEBEK VAR”

Odaya girer girmez müziğin ritmiyle oyuna dahil oldu ve kızıyla dans etmeye başladı. Yatağın önüne doğru ilerledi. Pencereye biraz daha yaklaşınca kızı Tuğyan hemen devreye girdi. Sultan Nur’un ifadesine göre “Anne camda kelebek var” diyerek Güllü’yü pencereye yönlendirdi. Sultan Nur sonrasını ifadesinde şöyle anlattı: “Gül Anne’nin yüzü cama dönüktü. Tuğyan dizlerinin yukarısından sarılıp Gül Anne’yi aşağı itti. Aşağı baktım, düşmüştü. Şoke oldum. Tuğyan bana ‘Koş’ dedi, aşağıya koştuk.”

