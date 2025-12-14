İçişleri Bakanlığı, bir gazetecinin, "Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım tarafından arandığına dair yazısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yeşil" olduğunu iddia eden şahsın, söz konusu gazetenin santral numarasını 3 kez aradığı belirtildi. Arama yapan şahsın C.A adlı bir hükümlü olduğu ve aramanın ise bir açık cezaevinden yapıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, bir gazetede çıkan "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir haberin yayımlandığı anımsatıldı. Gazeteciyi arayan şahıs, kendisinin, iddiaya göre "Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım olduğunu söyledi.

GAZETEYİ 3 KEZ ARADI

Söz konusu aramayı yapan kişinin gazeteyi santral numarasından 9 Aralık'ta 3 kez aradığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.

ARAMA CEZAEVİNDEN YAPILDI, ARAYAN KİŞİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI

Açıklamada, arayan kişinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

