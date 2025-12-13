Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4 golle mağlup olarak evinde üst üste beşinci yenilgisini alan Antalyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"O HATALARI YAPINCA AFFETMİYORLAR"

Bireysel hatalarla 3 gol yediklerini kaydeden Erol Bulut, "Bize sıkıntı olan ilk 15-20 dakika. İyi bir takıma karşı oynuyorsunuz, bireysel hatalar... Kontra ataklardan 3 gol yedik kendi sahamızda. Bu ne demek, top bizdeyken topu basit kaybettik ve geçişte gol yedik. İlk golde iki oyuncumuz çarpıştı ve golü yedik, basit bir şey. O hataları yaparsan, kaliteli ayakları var ve affetmiyorlar. Siz 5-6 pozisyona giriyorsunuz ve atamıyorsunuz, bir tane atıyorsunuz, aradaki fark o." dedi.

"İKİNCİ YARIDAKİ İSTEK, OYUN GÜZEL"

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını ve pozisyonlar bulduklarını kaydeden Bulut, "Geçişlerde top bizdeyken daha dikkatli olsak... Son golü saymıyorum. İlk 3 golde, kontra ataklardan, kendi hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarıdaki istek, oyun, deneme güzel. Bir gol daha atabilirdik ama değerlendiremediğinizde kazanamıyorsunuz." şeklinde konuştu.

"BENCE 2 TAKIM ARASINDA GEÇER"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Erol Bulut, "Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçer. Trabzonspor'un futbolcu kalitesi ve kadro derinliği anlamında sonuna kadar gidemeyeceğini düşünüyorum. İnşallah sonuna kadar giderler ve iyi bir yarış olur. Ama bence iki takım arasında geçecek." dedi.

ANTALYASPOR'UN BAŞINDA 11 PUAN

Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından takımın başına geçen Erol Bulut, 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

