Terör örgütü SDG lideri Cilo: Ademimerkeziyetçilik istiyoruz
SDG lideri Şahin Cilo, örgütün feshedilmeyeceğini ima ederek, federasyon benzeri bir yönetim ve ademimerkeziyetçi Suriye hedeflerini savundu.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin terörist elebaşı Şahin Cilo, örgütün feshedilmeyeceğini ima etti.
Esad’ın devrilişi sebebiyle yapılan törende konuşan teröristbaşı, 10 Mart’ta yeni Suriye hükûmetiyle imzaladıkları anlaşmaya “sadık” olduklarını iddia etti.
Şahin “10 Mart anlaşması yeni, demokratik ve ademimerkeziyetçi (yerinden yönetimci) bir Suriye’nin inşası için tarihî temel oluşturuyor ve uluslararası toplumun desteğini aldı” iddiasında bulundu.
Ülke ismi vermeden konuşan teröristbaşı “Komşu ülkelerin tutumlarında değişiklik var. SDG’ye eskisi gibi düşmanca bakmıyorlar. SDG’nin varlığı artık savaş için bir bahane değil. Merkezî olmayan bir Suriye istiyoruz. Rakka, Haseke ve Deyrizor ademimerkeziyetçilik yoluyla yönetilmeli” diyerek federasyon benzeri bir yönetim isteklerini tekrarladı.