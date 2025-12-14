Dünyada taşımacılık sektörü hızlı bir şekilde değişiyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2030 ve 2050 yılları için karbon sıfır hedefli yeni standartlar açıkladı.

IMO’nun karbon standartlarını tutturamayan gemiler bu tarihlerden itibaren limanlara giremeyecek. Bu durum Türk denizcilik sektöründe alarm zillerinin çalmasına sebep oldu, çünkü yakın zamanda ellerindeki yüzlerce gemi atıl hâle gelecek.

Bu açığı gören Türk bilim insanları CNA Grup başkanlığında 2050 standartlarını karşılayan bir gemi tasarladılar. Bu geminin özelliği ise neredeyse karbon sıfır hedefine yaklaşmış olması ve bu yönüyle dünyada ilk olmasıydı.

Bir süredir sipariş arayan gemi teknolojisi için yakın zamanda Türkiye’ye Çinli ve Alman iş adamlarından oluşan bir grup işadamının İstanbul’a geleceği açıklandı.

Bu konsorsiyumun başkanlığını Almanya’da kruvaziyer sektöründe faaliyet gösteren Türk iş adamı Çetin Ay yapıyor. Gelen isimlerden in dikkat çekici olanı ise BWA (Alman Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann ve Çinli lojistik devi İntercontcyaman Yönetim Kurulu Başkanı Muchun Zhu. Konsorsiyum adına açıklama yapan iş adamı Çetin Ay, CNA grup ile birlikte 2050 standartlarını yakalayan ilk gemiyi inşa edecekleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Ay, “Dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Türk bilim adamları bu değişim için öncü bir çalışma yapmışlar ve bunu dünya sahnesine çıkarmak bize nasip olacak inşallah” dedi.



