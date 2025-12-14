Anti-damping soruşturması! Paslanmaz çelikte son kararı Erdoğan verecek
Savunma sanayiinden beyaz eşyaya, otomotivden elektrikli ev aletlerine kadar onlarca sektörün yakından takip ettiği soruşturma henüz sonuçlanmazken, Kibar Holding’in ortağı Güney Koreli Posco Assan’dan ilginç bir açıklama geldi.
Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, çift haneli ek vergi beklediklerini söylerken “Güney Kore Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Burada biz de ilgililerle konuştuk. İlgililer de ‘Biz gerekeni yapacağız, merak etmeyin’ dediler” iddiasında bulundu. Bir milyon kişiyi temsil eden sektör temsilcileri de “Biz kararı Ticaret Bakanlığının açıklamasını beklerken, kararı Posco Assan’ın CEO’su duyurdu” dedi. Posco Assan’ın bir üretici olmamasına rağmen böyle bir soruşturma başlatılmasının dahi doğru olmadığına vurgu yapan sektör temsilcileri “Eğer soruşturma aleyhte sonuçlanırsa bir milyon kişiye istihdam sağlayan sektörlerde yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak, iç pazarda yüzde 25 ciro kaybına ve 1,5 milyar dolarlık ihracat düşüşüne yol açacak. Bu enflasyonla mücadeleye de büyük zarar verecek. Ticaret Bakanlığının karar verirken bunu da göz önünde bulunduracağına inanıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.