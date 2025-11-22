Paslanmaz çelikte anti-damping soruşturmasında sona gelinirken, sektör temsilcileri ek vergi kararının 300 bin istihdam ve 1,5 milyar dolarlık ihracat kaybına yol açacağı uyarısında bulunarak Türkiye lehine karar beklediklerini açıkladı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı tarafından Posco Assan’ın başvurusu üzerine ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping soruşturmasında sona gelindi. 18 aylık süre aralık ayı sonunda doluyor. Sektör temsilcileri sürecin yerli üreticinin aleyhine sonuçlanması hâlinde enflasyon artışı, üretim kaybı, 300 bine yakın işsizlik ve 1,5 milyar dolarlık ihracat daralması yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Acar, Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği Basın Sözcüsü Barış Yılmaz, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin ve Paslanmaz Çelik Derneği Genel Sekreteri Fatih Köksal bir araya gelerek şu açıklamalarda bulundular:

● Yabancı sermayeli bir firma olan Posco Assan’ın 13 yıl önce “Türkiye’de paslanmaz çeliği cevherden imal edeceğim” sözüyle getirilen gümrük vergisi yıllar içinde artarak şu an yüzde 12 olarak devam ediyor. Paslanmaz çelik için daha önce de anti-damping soruşturması başlatılmıştı ancak lehimize sonuçlanmıştı. Firmanın başvurusu üzerine yeniden soruşturma başlatıldı. Ancak Posco Assan sözünü tutmadı, cevherden hiç üretim yapmadı.

● İTÜ ve Konya Teknik Üniversitesi tarafından yapılan analizler, şikâyetçi firmanın soğuk haddeleme işlemi yaptığını ortaya koydu. Toplam üretim sürecindeki katma değeri sadece yüzde 12. Firma “yerli üretici” sıfatı taşımıyor.

KORELİ FİRMALARI BESLİYOR

● Posco Assan’ın Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması var. Sıfır gümrük vergisi ile Kore’den ithalat yapabiliyor. Biz istesek de ithal edemiyoruz. Firma Koreli üreticileri besliyor.

● Posco Assan üretimde 250-300 kişi istihdam ediyor. Sadece bir şirketin geleceği için 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörlerin zor durumda bırakılmayacağına inanıyoruz. Eğer ek vergi kararı çıkarsa yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak.

● Hâlihazırda zaten yüzde 12 pahalı üretim yapıyoruz. Bu durum beyaz eşyadan tencere-tavaya, küçük ev aletlerinden hastane gereçlerine kadar tüm üreticileri olumsuz etkiliyor. Getirilecek ek vergi ile perakende fiyatlarında en az %20 artış olacak. Yılbaşında devreye girecek maliyetlerle birlikte %50’lere ulaşacak. Bu da iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybı demek. Ayrıca bu durumun 1,5 milyar dolardan fazla ihracatımızın düşmesine sebebiyet vereceğine inanmıyoruz.

● Ek vergiler sebebiyle üreticiler ya üretimi durduruyor ya da yurt dışına taşınıyor. Dünyada ilk 10’daki sektörlerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

● Türkiye’de üretilmeyen bir ham maddenin üzerine ek vergi gelmesini doğru bulmuyoruz. Anti-damping soruşturmasında karar Türkiye’nin lehine olmalı. Yüzde 12 olan gümrük vergisi de sıfırlanmalı.

ÖMER TEMÜR

