Üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve kârlılıkta kademeli bir toparlanma beklediklerini belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yıl genelinde büyümenin yüzde 3,5 civarında olabileceğini ifade etti.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında finansal şartlar yeniden sıkılaşmasına rağmen iç talep desteğiyle büyümeyi sürdürdüğüne dikkati çekti. Yıl genelinde de büyümenin yüzde 3,5 civarında tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Gür, “Cari açık yönetilebilir düzeyde kalırken, enflasyondaki düşüş eğiliminin 2025 boyunca korunduğunu gözlemliyoruz” dedi.

TCMB’nin yılın ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 42,5’e çektiğini hatırlatan Gür, ardından artan belirsizlikler nedeniyle yeniden sıkılaşmaya gittiğini söyledi. Gür, makro ihtiyati tedbirlerle desteklenen bu duruşun ardından temmuz itibarıyla ölçülü faiz indirimlerinin yeniden başladığını ve politika faizinin yüzde 39,5’e indiğini dile getirerek “Enflasyondaki katılık nedeniyle bu sürecin temkinli adımlarla ilerlemesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kaan Gür, bankacılık sektörü açısından ikinci çeyrekteki gelişmelerin finansal şartları beklenmedik biçimde sıkılaştırdığını kaydetti. Alınan tedbirlerin piyasa istikrarını korumada etkili olsa da fonlama maliyetleri, kârlılık ve varlık kalitesi üzerindeki baskıların arttığını söyleyen Gür “Üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve kârlılıkta kademeli bir toparlanma bekliyoruz” görüşünü paylaştı. Gür, aktif kalitesinde tabana yaygın bir bozulma görülmezken, sorunlu kredi oranının düşük seyrini, sermaye yeterliliğinin de güçlü konumunu koruduğunu gözlemlediklerini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2026’da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının adımları yakından izlenecek. Sektörümüz, her zaman olduğu gibi ihtiyatlı karşılık politikaları sayesinde bütün belirsizlikleri yönetebilecek güçtedir."

9 AYDA 38,9 MİLYAR NET KÂR

Kaan Gür, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdî olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını bildirdi. Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Gür “Bankamız 2025 yılının 9 ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kâr elde etti. 2021-2025 üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla 594 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlayarak, 2030 yılına kadar 800 milyar lira hedefimize şimdiden yaklaşmış durumdayız” diye konuştu.

TEKNOLOJİYE 5 YILDA 1 MİLYAR DOLAR

