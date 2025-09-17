Akbank’tan Avrupa’nın en büyük dönüşümü

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Ülkemizin dev gruplarından Sabancı Holding şirketi Akbank, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük dönüşümüne imza attı. İstanbul’daki genel müdürlük binasında teknoloji ve çalışan odaklı mimari bir dönüşümü gerçekleştirerek 1993’te açılan Sabancı Kuleleri’ni de temelden yenileyen Akbank, bu çalışmayla alanında Avrupa’nın birinci sırasında yer aldı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’ün ev sahipliğinde görme fırsatı bulduğumuz ve tüm çalışanlar için yepyeni bir çalışma ve yaşam alanı hâline gelen merkezde, 420 bin adam/saatlik emek, 850 bin metre kablo, 24 bin metrekare havalandırma kanalı gibi dev rakamlara imza atıldı. 33 kattan çıkarılan 33 tır malzeme, ileri dönüşüm sistemleriyle okul eşyalarına dönüştürülerek 6 Şubat deprem bölgesindeki okullarda eğitim şartlarının iyileştirilmesi için kullanıldı.

Toplam 35 bin metrekare alanda 33,5 ay süren çalışmayla yenilenen binada kullanım alanlarının yüzde 52’si verimli ve esnek çalışma alanlarına, yüzde 15’i sosyalleşme alanlarına ayrılırken, klasik bir banka görünümünden tamamen uzak, esnek çalışmaya uygun açık ofisler, kafeler, spor salonları, fikir geliştirme alanları oluşturuldu ve bu alanlar 200 sanat eserleriyle donatıldı.

AKBANK LAB

Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB, binanın kalbinde, asansörlerin kesişme noktasında yer alıyor. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Suzan Sabancı Dinçer’in bu önemli projenin her detayıyla ilgilenerek çalışan memnuniyetini hedefleyen oluşumu desteklediğini belirttiği açıklamasında “Amacımız Akbanklıların inovasyonla yollarının kesişmesi, yenilikçi fikir ve proje üretme kültürünün zenginleşmesi.

Burada geliştirilen çözümler, bankacılık uygulamalarının yanı sıra insan hayatını kolaylaştıran, müşteri deneyimini zenginleştiren çok yönlü uygulamaları da kapsıyor. Son teknoloji ile zenginleşmiş Hazine katı ise 1.500 metrekare alanda 70 kişiye çalışma ortamı sağlıyor” dedi.

17 BİN MOBİLYA ÜRETİLİP BAĞIŞLANDI

Bu dev dönüşümde binadan çıkan 33 tır dolusu malzeme, Akbank’ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde öğrenciler ve öğretmenler için okul eşyası olarak üretiliyor. Bu malzemelerle şimdiye kadar 17 bine yakın mobilya üretildi. 1.029 okulda yeni eşyalarla eğitim ortamları iyileştirildi.

190 binden fazla öğrenci yenilenen sınıflarda eğitim almaya başladı. Bu dönüşümle 406 ton karbon salınımı engellendi, 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Akbanklı gönüllüler de projeye sahada katkı verdi. Proje tamamlandığında 1.300 okulda 400 bine yakın öğrenci yenilenmiş alanlarda eğitim görmeye başlamış olacak.

EN BÜYÜK 3 KALICI ESERDEN BİRİ

Refik Anadol tarafından Akbank için tasarlanan kalıcı yapay zekâ sanat eseri, binanın girişinde yer alıyor. 220 metrekare yüzey alanı ve 60 milyon piksel kapasitesiyle Anadol’un dünyadaki en büyük 3 kalıcı eserinden biri olma özelliği taşıyor. Akıllı bina teknolojileriyle donatılan bina, ayrıca geri kazanım sistemleriyle enerji tasarrufu sağlayan 11 binin üzerinde otomasyon noktası ile yönetilen özelliğe sahip.