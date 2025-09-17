Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Madencilik toplumla aynı hedefleri paylaşacak

Madencilik toplumla aynı hedefleri paylaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Madencilik toplumla aynı hedefleri paylaşacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Madenciler Derneği, Kanada Madenciler Derneği ile iş birliği yaparak sorumlu madencilik anlayışını Türkiye’ye taşıdı. Sektör artık şeffaf, hesap verebilir ve toplumla aynı hedefleri paylaşan bir yapıya kavuşacak.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Türkiye Madenciler Derneği (TMD), Kanada Madenciler Derneği (MAC) ile iş birliği yaparak sorumlu madencilik anlayışını Türkiye’ye getirdi.

Önceki gün imzalanan protokolle birlikte 12 ülkede uygulanan Sürdürülebilir Madencilik Girişimi programı standartları artık Türkiye’de de uygulanacak. Böylece sektörün çevresel ve sosyal riskleri daha etkin yönetmesi sağlanarak toplumun madencilik sektöründen beklentileri de karşılanacak, şirketler düzenli raporlama ve bağımsız denetim süreçlerine tabi olacak.

TMD çatısı altındaki 85 üye şirketten ilk aşamada 15’i sürece dahil olacak. Bu şirketler Türkiye’nin önde gelen metalik maden üreticilerinden oluşuyor. Katılım zamanla yaygınlaşarak sektörün genelinde standart hâline gelecek.

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, artık geleneksel madenciliğin hem dünyada hem de Türkiye’de hüküm sürmesinin mümkün olmadığını belirterek madenciliğin dönüşümden uzak kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ise “Atılan imzalar, yıllardır dile getirdiğimiz ‘önce insan ve çevre, sonra madencilik’ anlayışımızı somutlaştırıyor. Büyük dönüşümler bir anda gerçekleşmez ama biz bu kültürü yerleştireceğiz. Türkiye’de madenciliğin artık şeffaf, hesap verebilir ve toplumla aynı hedefleri paylaşan bir yapıya kavuşacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrik talebi 25 yılda yüzde 75 artacakBeşiktaş zorlu virajda: 15 günde 4 zorlu maç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna savaş sonrasına hazırlanıyor: Türk şirketleri 50 milyar $’lık proje bekliyor - EkonomiTürk şirketleri 50 milyar $’lık proje bekliyorKörfez'de organik tarım teşvik ediliyor! Yerli tohumlarda ilk hasat heyecanı - EkonomiKörfez'de organik tarım teşvik ediliyor! Yerli tohumlarda ilk hasat heyecanıElektrik talebi 25 yılda yüzde 75 artacak - EkonomiElektrik talebi 25 yılda yüzde 75 artacak2026’da dekara bin liraya yakın destek! Hangi ürünler öne çıkıyor? - Ekonomi2026’da dekara bin liraya yakın destek!Kıdem tazminatı kalkacak mı? İsa Karakaş TES tartışmalarına son noktayı koydu - EkonomiKıdem tazminatı kalkacak mı?Gram altın 5 bin lirayı aştı: İslam Memiş’ten kritik uyarılar - EkonomiŞimdi alınır mı, satılır mı? Memiş’ten kritik uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...