Madencilik toplumla aynı hedefleri paylaşacak

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Türkiye Madenciler Derneği (TMD), Kanada Madenciler Derneği (MAC) ile iş birliği yaparak sorumlu madencilik anlayışını Türkiye’ye getirdi.

Önceki gün imzalanan protokolle birlikte 12 ülkede uygulanan Sürdürülebilir Madencilik Girişimi programı standartları artık Türkiye’de de uygulanacak. Böylece sektörün çevresel ve sosyal riskleri daha etkin yönetmesi sağlanarak toplumun madencilik sektöründen beklentileri de karşılanacak, şirketler düzenli raporlama ve bağımsız denetim süreçlerine tabi olacak.

TMD çatısı altındaki 85 üye şirketten ilk aşamada 15’i sürece dahil olacak. Bu şirketler Türkiye’nin önde gelen metalik maden üreticilerinden oluşuyor. Katılım zamanla yaygınlaşarak sektörün genelinde standart hâline gelecek.

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, artık geleneksel madenciliğin hem dünyada hem de Türkiye’de hüküm sürmesinin mümkün olmadığını belirterek madenciliğin dönüşümden uzak kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ise “Atılan imzalar, yıllardır dile getirdiğimiz ‘önce insan ve çevre, sonra madencilik’ anlayışımızı somutlaştırıyor. Büyük dönüşümler bir anda gerçekleşmez ama biz bu kültürü yerleştireceğiz. Türkiye’de madenciliğin artık şeffaf, hesap verebilir ve toplumla aynı hedefleri paylaşan bir yapıya kavuşacağına inanıyorum” diye konuştu.