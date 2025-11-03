1 milyon liram var, ne yapmalıyım? İslam Memiş "Ben olsam" diye cevapladı: Faiz yok, ara ödeme yok

Ekonomist İslam Memiş, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Memiş, 1 milyon lirası olup da ev alamayıp arabaya yönelmenin yanlış olduğunu söyledi.

"EVİ OLMAYANA ARABA LÜKS"

"1 milyon param var ama bu parayla ev alamıyorum, nasıl olsa ev alamıyorum bâri araba alayım, yattı balık yan gider" düşüncesiyle ilgili konuşan Memiş, "Bana göre yanlış! Evi olmayana araba lüks." ifadelerini kullandı.

"EMLAK KATILIM'A GİDERDİM"

Kendisinin yatırım tercihini paylaşan Memiş, "Emlak Katılım Bankası’na gider 'Kardeşim 1 milyon param var, ben kuraya girip ev almak istiyorum' derdim." şeklinde konuştu.

"FAİZ YOK, ARA ÖDEME YOK"

Emlak Katılım'daki şartları da paylaşan Memiş, "Faiz yok, ara ödeme yok, sadece organizasyon bedeli veriyorsun. Örneğin 1,5 milyona 209 bin lira gibi (üç aşağı beş yukarı değişir) Mal sahibine kira ödeyeceğime kendi evimin taksitini öderim. Araba mı? Her 10 bin cepten öde babam öde. Yine sen bilirsin kardeşim, sensin." dedi.