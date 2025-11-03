Türkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maçın oynanacağı yer açıklandı
A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesi bilet satış tarihleri ve fiyat araştırmaları hız kazandı. Milli maça geri sayım devam ederken elemelerde kritik öneme sahip karşılaşma için taraftarlar, Türkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağını ve maçın oynanacağı yeri merak ediyor.
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda son viraja giren A Milli Takım, grubun son iç saha maçına Bulgaristan karşısında çıkacak.
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
TFF tarafından henüz resmi bir bilet duyurusu yapılmadı. Ancak son iki gündür spor medyasında yer alan bilgilere göre Bulgaristan maçının biletlerinin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor. Milli maçların biletleri genellikle maç haftasında, müsabakadan 3 ila 5 gün önce Passo sistemi üzerinden satışa sunuluyor. Bu nedenle taraftarların Passo uygulaması ve TFF duyurularını yakından takip etmesi öneriliyor.
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatlarına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak önceki iç saha milli maçlarının fiyatlandırma politikası göz önünde bulundurulduğunda, farklı tribün kategorilerinin yine geniş bir skalada satışa sunulması bekleniyor. Türkiye Gürcistan maçında bilet fiyatları şu şekildeydi:
Batı alt orta bloklar: 2.500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira
Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?
A Milli Takım, gruptaki son iki maçından ilkini Bulgaristan ile oynayacak. Karşılaşma 15 Kasım’da Bursa’da yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maçın TSİ saatinin akşam saatlerinde olması bekleniyor. Bu mücadele, Türkiye’nin taraftarı önündeki son grup sınavı olacak.
MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor.
15 Kasım
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım
22:45 İspanya - Türkiye