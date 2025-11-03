Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada
ABD'nin Teksas eyaletinde, araba taşıyan bir tıra tren çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, bölge trafiği saatlerce kapalı kaldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Korkunç kaza ABD’nin San Antonio kentinde yaşandı. Araba taşıyan tıra seyir halindeki tren çarptı. Kazada trenin raydan çıkmadığı, ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
TRAFİK FELÇ OLDU
Olayın ardından bölge trafiği adeta kilitlenirken yetkililer, bazı kilit kavşakların soruşturma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5-6 saat kapalı kalacağını açıkladı.
AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA
Bu kaza, Schertz bölgesinde bir haftadan kısa bir süre içinde yaşanan ikinci tren kazası oldu. 28 Ekim Salı günü de 129 yolcusu bulunan bir Amtrak yolcu treni başka bir tıra çarpmış, o kazada da yaralanan olmamıştı. Her iki kazayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
