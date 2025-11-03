Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada

Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Tren, Teksas, Yaralanma, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletinde, araba taşıyan bir tıra tren çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, bölge trafiği saatlerce kapalı kaldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Korkunç kaza ABD’nin San Antonio kentinde yaşandı. Araba taşıyan tıra seyir halindeki tren çarptı. Kazada trenin raydan çıkmadığı, ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. 

TRAFİK FELÇ OLDU

Olayın ardından bölge trafiği adeta kilitlenirken yetkililer, bazı kilit kavşakların soruşturma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5-6 saat kapalı kalacağını açıkladı.

Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada - 1. Resim

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

Bu kaza, Schertz bölgesinde bir haftadan kısa bir süre içinde yaşanan ikinci tren kazası oldu. 28 Ekim Salı günü de 129 yolcusu bulunan bir Amtrak yolcu treni başka bir tıra çarpmış, o kazada da yaralanan olmamıştı. Her iki kazayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildiPaşinyan’ın ‘KGB’ çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NATO ülkesinde ‘eşi benzeri görülmemiş’ ihlal! 250 kiloluk Rus bombası bulundu - DünyaNATO ülkesinde ‘eşi benzeri görülmemiş’ ihlal!Paşinyan’ın ‘KGB’ çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı - DünyaKremlin 1915’e gönderme yaptıSudan’da ABD’nin ateşkes önerisi çıkmaza girdi! 3 ülke harekete geçti - DünyaSudan’da ABD’nin ateşkes önerisi çıkmaza girdi!Kripto milyarderini affeden Trump, bir ay sonra ‘tanımıyorum’ dedi! - DünyaTrump’tan akılalmaz açıklama!Türkiye devreye girdi! 7 ülke Gazze için İstanbul'da tek ses oldu - DünyaDünyanın gözü İstanbul’da! 7 ülke Gazze için toplandıSuudi Arabistan’da petrol krizi! Dünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor - DünyaDünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...