Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada

Korkunç kaza ABD’nin San Antonio kentinde yaşandı. Araba taşıyan tıra seyir halindeki tren çarptı. Kazada trenin raydan çıkmadığı, ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

TRAFİK FELÇ OLDU

Olayın ardından bölge trafiği adeta kilitlenirken yetkililer, bazı kilit kavşakların soruşturma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5-6 saat kapalı kalacağını açıkladı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

Bu kaza, Schertz bölgesinde bir haftadan kısa bir süre içinde yaşanan ikinci tren kazası oldu. 28 Ekim Salı günü de 129 yolcusu bulunan bir Amtrak yolcu treni başka bir tıra çarpmış, o kazada da yaralanan olmamıştı. Her iki kazayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.