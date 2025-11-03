Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kripto milyarderini affeden Trump, bir ay sonra ‘tanımıyorum’ dedi!

Geçtiğimiz ay kripto milyarderi Changpeng Zhao’yu affeden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi “Onun kim olduğunu bilmiyorum” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay affettiği kripto para milyarderi Changpeng Zhao’yu tanımadığını söyledi.

CBS News’in 60 Minutes programında konuşan Trump, kendisine Zhao hakkındaki sorular yöneltilince "Bu soruyu sormamanızı tercih ederim" ifadesini kullandı. Ardından "Onun kim olduğunu bilmiyorum. Dört ay hapis cezası aldığını biliyorum ve bunun Biden’ın cadı avı olduğunu duydum" dedi.

ABD hükümeti, Kasım 2023'te dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirmişti.
KRİPTO MİLYARDERİNİ AFFETMİŞTİ

Binance’in kurucusu olarak bilinen Changpeng Zhao, 2023 yılında kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş, dört ay hapis yatmıştı. Trump, geçtiğimiz ay Zhao’yu affetmiş, bu karar Beyaz Saray’ın kripto bağlantıları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

KRİPTO BAĞLANTISI TARTIŞILIYOR

Röportajı yapan Norah O'Donnell, Binance’in Trump ailesinin desteklediği World Liberty Financial adlı kripto platformunun 2 milyar dolarlık stablecoin satın alımını kolaylaştırdığını hatırlatarak "Bu durum çıkar çatışmasına neden oluyor mu?" diye sordu. Trump, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, diğer işlerle çok meşgulüm" cevabını verdi.

Öte yandan Trump, ailesinin kripto yatırımlarını da savundu. "Oğullarım bu işle ilgileniyor. Bundan memnunum çünkü kripto para harika bir sektör. Onlar bir iş yürütüyorlar, hükümette değiller" yorumunda bulundu.

DEMOKRATLAR AYAKLANDI

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, "Changpeng Zhao suçunu kabul etti. Ardından Trump’ın kripto girişimlerini destekledi ve affedildi. Bu, yolsuzluğun açık bir örneğidir" açıklamasını yaptı.

Temsilciler Meclisi üyesi Jerry Nadler ise "Trump, kendisine fayda sağlayabilecek herkese af satıyor. Bu, adaletin alay konusu edilmesidir"  şeklinde görüşlerini dile getirdi.

